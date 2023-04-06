Россия все еще надеется ликвидировать Зеленского – Данилов

Секретарь СНБО считает, что Российская Федерация не сняла с повестки дня вопрос политического убийства президента, и угроза его жизни существует.

Об этом Алексей Данилов сказал в интервью "Укринформу".

"Задачи по ликвидации Владимира Зеленского Российская Федерация не сняла с повестки дня. У них не получилось физической ликвидации главы Украинского государства, поэтому сейчас они будут пытаться заниматься политической ликвидацией", - сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что Россия стремится к политической ликвидации Зеленского, потому что он всему миру показал и доказал, что является лидером нации, лидером страны, и россиян это не устраивает.

"Владимир Зеленский демонстрирует несравненную человечность, порядочность и многие другие добродетели, а президент РФ – бункерный террорист №1 в мире. Представьте, как их это раздражает", - добавил Данилов.

Он подчеркнул, что угроза для президента существует всегда, поэтому соответствующие институции все это отрабатывают.

Напомним, Алексей Данилов уверяет, что представители УПЦ МП обязательно покинут территорию Киево-Печерской лавры, но для этого нужно набраться терпения.