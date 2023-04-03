Данилов спрогнозировал сроки распада РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует распад нынешней Российской Федерации в течение ближайших трех-семи лет. Об этом он заявил в интервью британскому изданию The Times.

"Запад не знает Россию, и Запад боится фрагментации в России. Но этот процесс уже идет. Распад будет впечатляющим и произойдет в течение трех, пяти или семи лет. Это исторический процесс, и историю не остановить", - сказал он.

Отметим, что тезис о желательности и, более того, неизбежности распада РФ уже неоднократно транслировался представителями украинских властей, в частности самим Даниловым и начальником Главного управления разведки Министерства обороны Кириллом Будановым.

Так, Данилов еще в сентябре 2022 года отмечал, что в ряде регионов РФ назревает недовольство политикой режима Владимира Путина, и когда процесс выхода регионов из РФ начнется, остановить его будет невозможно.

23 февраля он заявил, что "миру нужно готовиться к распаду России, который будет происходить независимо от их желания, и именно об этих вопросах они должны сегодня беспокоиться".

После этого президент Владимир Зеленский заявил, что о сохранении России от распада после поражения в войне с Украиной должен думать российский крупный бизнес, а ему лично все равно. По мнению президента, олигархи не позволят, чтобы "была не одна Россия, а их было 20, 30, 40".

Буданов же в начале октября допускал, что Россия может сохранить существующую государственность, но с признанием ошибочности войны против Украины, либо же распасться на несколько образований, и в частности это будет касаться Кавказа.

В конце января он заявил, что "мы не знаем, каким будет будущее России, на сколько элементов она распадется" и с кем Украине придется говорить о репарациях и привлечении к ответственности виновных в преступлениях, но задачей Украины является системное государственное ослабление РФ.

В свою очередь Путин в конце февраля и сам допустил, что Запад в будущем если и сможет принять Россию "в семью цивилизованных народов, то только каждую часть отдельно", и в таком случае "судьбы очень многих народов России, прежде всего русского, могут кардинально поменяться". Ввиду этого он усомнился даже в том, сможет ли сохраниться такой этнос как русский народ в нынешнем виде, отметив, что "будут московиты, уральцы и так далее".