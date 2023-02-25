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Общество
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Зеленский объяснил, почему уберечь РФ от распада после поражения должны олигархи

Зеленский объяснил, почему уберечь РФ от распада после поражения должны олигархи
Владимир Зеленский на пресс-конференции. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский отмечает, что о сохранении России от распада после поражения в войне с Украиной должен думать российский крупный бизнес. Об этом он сказал на пресс-конференции 24 февраля. Приводим мнение главы государства полностью.

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Многие государства стали говорить о том, что будет после поражения Москвы. Я считаю, что это информационно в пользу Украины. Это важно – вера государств, вера лидеров, а значит и обществ, ибо они всегда опираются на атмосферу в обществе в своем государстве. То есть, это нам сигнал, что большинство государств, по крайней мере Европы, верят в победу Украины и поражение Москвы.

Вопрос главный – а что тогда будет с Россией. Честно, мне все равно. Я считаю, что у них есть свое государство, и они должны думать о своем государстве. Если бы они думали о своем государстве, не было бы войны. Если бы они думали о своей свободе слова, демократии, экономических реформах, о своих людях - чтобы они не были нищими, чтобы у них не было рабства, они были бы богатым государством, потому что они естественным образом богатое государство.

Но на все это нужно время. Нужно думать [так], как сейчас мы с вами работаем. Когда нам думать об оккупации какого-нибудь государства? Мы думаем о себе. Выжить, выбороть. Думаем, как Covid побороть – помните? Это был большой вызов всему миру. Но когда все адекватные государства думают, что сделать для своего общества, кто-то думает, что еще такого сделать против другого. Поэтому это их вопросы, их история, их будущее. И я не думаю об этом.

Я не хочу сказать, что ошибаются лидеры – у каждого свое мнение. Но я считаю, что элите, самому бизнесу, олигархическому бизнесу РФ, который абсолютно справедливо санкционирован сейчас, все это не по душе. Этим людям очень богатым, дети которых учились за границей. Теперь всего этого у них нет, нет комфорта.

Что у них есть? У них есть то, что остается в России. Вы считаете, что они позволят, чтобы была не одна Россия, а их было 20, 30, 40? Вы думаете, что они будут делиться своим бизнесом? Вы считаете, что когда все заблокировано – подчеркну, совершенно справедливо – за границей, что они не будут думать, что им делать внутри, как сохранить все эти капиталы?

Мы очень много думаем о ком-то. Наши головы забиты другой лишней информацией. А они сами разберутся. Больше давления, больше санкций, больше изоляции России – и их элита будет думать, что им такое сделать внутри государства, чтобы с их новой политикой, скажу так, кто-то хотел сесть за стол. Мы в этом заинтересованы.

Отметим при этом, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны, возглавляемого Зеленским, Алексей Данилов уже неоднократно заявлял, что Россия по результатам войны против Украины должна распасться на различные образования.

В частности, непосредственно накануне, 23 февраля, он заявил, что "миру нужно готовиться к распаду России, который будет происходить независимо от их желания, и именно об этих вопросах они должны сегодня беспокоиться". По словам Данилова, РФ "прекратит существование в нынешних границах".

Кроме того, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов также прогнозировал такой сценарий. В частности, в январе он заявлял, что "не надо опасаться развала России, такие изменения пойдут на пользу всему миру". Перед этим же стало известно, что в кабинете руководителя военной разведки висит карта с условно "расчлененной" Россией.

Автор:
Тимофей Беспятов