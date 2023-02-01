Президент Грузии считает, что Россия должна вывести войска из Абхазии и Южной Осетии, "в рамках мирного соглашения с Украиной"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что Россия должна прекратить свою почти 15-летнюю оккупацию грузинской территории в рамках возможного "мирного соглашения" о прекращении российско-украинской войны.

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Об этом лидер заявила в интервью, передает Bloomberg.

"Россия должна узнать, где проходят ее границы. Грузинские вопросы должны быть на столе, потому что никто не должен думать, что эту войну можно решить без отступления России со всех оккупированных территорий", - сказала Зурабишвили.

Она добавила, что, по ее мнению, Россия уже практически проиграла битвы, если не полностью всю войну.

Напомним, 1 августа 2008 года Россия ввела свои войска в Грузию, тогда танки почти дошли до Тбилиси, но война быстро закончилась – 12 августа стороны договорились о мире. Несмотря на соглашение Россия продолжила агрессию. 26 августа РФ окончательно оккупировала Абхазию и Южную Осетию, заявив, что "признает независимость этих территорий".

Отметим, что тогда Украина оказала Грузии поддержку, в том числе военную помощь, в частности, передала зенитно-ракетные комплексы "Бук". В то же время теперь, когда Россия начала войну против Украины, грузинское правительство отказалось вернуть Киеву оружие. Грузия также отказалась вводить санкции против РФ и намерена возобновить авиасообщение с Россией.

В результате такой позиции правительства Еврокомиссия в июне приняла решение, что Грузия должна выполнить дополнительные условия, прежде чем приобрести статус кандидата на членство в ЕС.