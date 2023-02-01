Президент Грузії вважає, що Росія має вивести війська з Абхазії та Південної Осетії, "у рамках мирної угоди з Україною"

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що Росія повинна припинити свою майже 15-річну окупацію грузинської території в рамках можливої "мирної угоди" про припинення російсько-української війни.

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Про це лідер заявила під час інтерв'ю, передає Bloomberg.

"Росія має дізнатися, де проходять її кордони. Грузинські питання повинні бути на столі, тому що ніхто не повинен думати, що цю війну можна вирішити без відступу Росії з усіх окупованих територій", — сказала Зурабішвілі.

Вона додала, що, на її думку, Росія вже практично програла битви, якщо не повністю всю війну.

Нагадаємо, в 1 серпня 2008 року Росія ввела свої війська в Грузію, тоді танки майже дійшли до Тбілісі, але війна швидко закінчилася — 12 серпня сторони домовилися про мир. Незважаючи на угоду, Росія продовжила агресію. 26 серпня Росія остаточно окупувала Абхазію та Південну Осетію, заявивши, що "визначає незалежність цих територій".

Зауважимо, що тоді Україна надала Грузії підтримку, в тому числі військову допомогу, зокрема, передала зенітноракетні комплекси "Бук". Водночас тепер, коли Росія розпочала війну проти України, грузинський уряд відмовся повернути Києву зброю. Грузія також відмовилася запроваджувати санкції проти РФ та має намір відновити авіасполучення з Росією.

Внаслідок такої позиції уряду Єврокомісія в червні ухвалила рішення, що Грузія має виконати додаткові умови, перш ніж набути статус кандидата на членство в ЄС.