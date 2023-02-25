Зеленський пояснив, чому уберегти РФ від розпаду після поразки мають олігархи

Президент Володимир Зеленський зазначає, що про збереження Росії від розпаду після її поразки у війні з Україною має думати російський великий бізнес. Про це він сказав на пресконференції 24 лютого. Наводимо думку глави держави повністю.

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Багато держав почали говорити про те, що буде після поразки Москви. Я вважаю, що інформаційно це на користь України. Це важливо - віра держав, віра лідерів, а значить і суспільств, бо вони завжди спираються на атмосферу в суспільстві в своїй державі. Тобто, це нам сигнал, що більшість держав, принаймні Європи, вірить в перемогу України і поразку Москви.

Питання головне - а шо тоді буде з Росією. Честно, мені все одно. Я вважаю, що у них є своя держава, і вони повинні думати про свою державу. Якщо б вони думали про свою державу, не було б війни. Якщо вони б думали про свою свободу слова, демократію, економічні реформи, про своїх людей - щоб вони не були жебраками, щоб у них не було рабства, вони були б багатою державою, бо вони природньо багата держава.

Але на все це потрібен час. Потрібно думати [так], як зараз ми з вами працюємо. Коли нам думати про окупацію якоїсь держави? Ми думаємо про себе. Вижити, вибороти. Думаємо, як Covid побороти - пам'ятаєте? Це був великий виклик для всього світу. Та коли всі адекватні держави думають, що зробити для свого суспільства, хтось думає, що таке ще зробити проти іншого. Тому це їхнє питання, їхня історія, їхнє майбутнє. І я не думаю про це.

Я не хочу сказати, що помиляються лідери - у кожного своя думка. Але я вважаю, що еліті, самому бізнесу, олігархічному бізнесу РФ, який абсолютно справедливо санкційований зараз, все це не до вподоби. Цим людям, які дуже багаті, діти яких навчалися за кордоном. Тепер всього цього у них немає, немає цього комфорту.

Що у них є? У них є те, що залишається в Росії. Ви вважаєте, що вони дозволять, щоб була не одна Росія, а їх було 20, 30, 40? Ви вважаєте, що вони будуть ділитися своїм бізнесом? Ви вважаєте, що коли все заблоковано - підкреслю, абсолютно справедливо - за кордоном, що вони не будуть думати, що їм робити всередині, як зберегти всі ці капітали?

Ми дуже багато думаємо про когось. Наші голови забиті іншою інформацією зайвою. А вони самі розберуться. Більше тиску, більше санкцій, більше ізоляції Росії - і їхня еліта буде думати, що їм таке зробити всередині держави, щоб з їхньою новою політикою, скажу так, хтось хотів сісти за стіл. Ми зацікавлені в цьому.

Зазначимо при цьому, що секретар Ради національної безпеки та обороні, яку очолює Зеленський, Олексій Данілов вже неоднократно заявляв, що Росія за результатами війни проти України має розпастися на різні утворення.

Зокрема, безпосередньо напередодні, 23 лютого, він заявив, що "світу треба готуватися до розпаду Росії, який відбуватиметься незалежно від їх бажання, і саме цим питанням вони мають сьогодні перейматися". За словами Данілова, РФ "припинить існування в нинішніх межах".

Крім того, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов також прогнозував такий сценарій. Зокрема, у січні він заявляв, що "не треба боятися розвалу Росії, такі зміни підуть на користь усьому світу". Перед цим стало відомо, що в кабінеті керівника військової розвідки висить карта з умовно "розчленованою" Росією.