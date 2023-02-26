Путин заговорил о развале России и исчезновении "россиян как народа"

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин назвал противостояние с Западом из-за войны в Украине экзистенциальной битвой за выживание России и российского народа и заявил, что он вынужден учитывать ядерный потенциал НАТО.

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Об этом Путин заявил в интервью "Россия 1", записанном в среду, но обнародованном в воскресенье, пишет Reuters.

По словам российского диктатора, цель Запада – развал и ликвидация России.

Путин признал изоляцию РФ от всего мира и заявил, что Запад мог бы принять Россию в "семью цивилизованных народов" только по частям.

По мнению главы Кремля, российский народ, если Западу удастся развалить РФ и установить контроль над ее обломками, может не сохраниться – "будут московиты, уральцы и другие".

Год спустя после того, как отдал приказ о вторжении в Украину, Путин все больше представляет войну как переломный момент в российской истории и говорит, что именно будущее России и ее народа под угрозой.

Также Путин не забыл вспомнить о ядерном оружии, что Россия "должна учитывать ядерный потенциал не только США, но и всех других стран НАТО", не уточнив, что это значит.

Напомним, Путин не сделал никаких заявлений в первую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, вероятно, потому, что Россия не смогла достичь ни одной из заявленных целей и не достигла значительных территориальных достижений с июля 2022 года.

Накануне в обращении лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина к Федеральному собранию 21 февраля не были сформулированы конкретные цели или намерения относительно войны в Украине, вместо этого прозвучало несколько давних тезисов в попытке выиграть больше времени для затяжной войны.