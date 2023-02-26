Путін заговорив про розвал Росії й зникнення "росіян як народу"

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін назвав протистояння із Заходом через війну в Україні екзистенціальною битвою за виживання Росії та російського народу і заявив, що він змушений брати до уваги ядерний потенціал НАТО.

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Про це Путін заявив в інтерв'ю "Росія 1", записаному в середу, але оприлюдненому в неділю, пише Reuters.

За словами російського диктатора, мета Заходу - розвал та ліквідація Росії.

Путін визнав міжнародну ізоляцію РФ від усього світу і заявив, що Захід міг би прийняти Росію в "сім'ю цивілізованих народів" лише частинами.

На думку очільника Кремля, російський народ, якщо Заходу вдасться розвалити РФ і встановити контроль над її уламками, може не зберегтися - "будуть московити, уральці та інші".

Через рік після того, як віддав наказ про вторгнення в Україну, Путін все більше представляє війну як переломний момент у російській історії і каже, що саме майбутнє Росії та її народу під загрозою.

Також Путін не забув згадати про ядерну зброю, нібито що Росія "повинна враховувати ядерний потенціал не тільки США, а й усіх інших країн НАТО", не уточнивши, що це означає.

Нагадаємо, Путін не зробив жодних заяв у першу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, ймовірно, через те, що Росія не змогла досягти жодної із заявлених цілей і не досягла значних територіальних здобутків з липня 2022 року.

Напередодні у зверненні лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів 21 лютого не було сформульовано конкретних цілей чи намірів щодо війни в Україні, натомість пролунало кілька давніх тез у спробі виграти більше часу для затяжної війни.