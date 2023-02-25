Чому Путін промовчав на річницю вторгнення: роз’яснення ISW

У Кремлі не коментували першу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, ймовірно, через те, що Росія не змогла досягти жодної із заявлених цілей і не досягла значних територіальних здобутків з липня 2022 року.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін і його адміністрація не робили жодних заяв щодо річниці вторгнення, хоча російський диктатор робив численні публічні виступи протягом останніх трьох днів.

Натомість заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв зробив провокаційні заяви про те, що Росія виграє війну, і повторив, що для Росії життєво важливо досягти своїх цілей і «відсунути кордони, які загрожують РФ, наскільки це можливо, навіть якщо це кордони Польщі».

В ISW підкреслили, що Кремль продовжує використовувати Медведєва для підтримки інформаційних кампаній, націлених на військову підтримку України Заходом, і для відволікання уваги від військових невдач Росії.

Водночас російський військовий злочинець Ігор Гіркін назвав вислови Медведєва маячнею та поскаржився на те, що ніхто не пам’ятає про великі втрати російського десанту під час бою за аеродром Гостомель під Києвом 24 лютого 2022 року.

Гіркін заявив, що давно прогнозував, що Росія вступила в тривалу і виснажливу війну. Він зазначив, що дуже важко перемогти державу, яка отримує зовнішню підтримку за допомогою невмотивованих сил Росії, відсутності громадянського суспільства та сильного промивання мізків. Гіркін намагався применшити значення військових поразок армії РФ, стверджуючи, що війна виявила всі недоліки вищого військового керівництва.

"Путін намагатиметься представити катастрофічні військові невдачі Росії як необхідний досвід, який Росія використовуватиме для підготовки до майбутньої ймовірної агресії НАТО проти Росії, якої Путін боїться", - зазначають аналітики ISW.

Нагадаємо, у зверненні лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів 21 лютого не було сформульовано конкретних цілей чи намірів щодо війни в Україні, натомість пролунало кілька давніх тез у спробі виграти більше часу для затяжної війни.