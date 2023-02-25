Почему Путин промолчал на годовщину вторжения: разъяснение ISW

В Кремле не комментировали первую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, вероятно, потому, что Россия не смогла достичь ни одной из заявленных целей и не достигла значительных территориальных достижений с июля 2022 года.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин и его администрация не делали никаких заявлений по поводу годовщины вторжения, хотя российский диктатор делал многочисленные публичные выступления в течение последних трех дней.

Вместо него заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал провокационные заявления о том, что Россия выиграет войну, и повторил, что для России жизненно важно достичь своих целей и «отодвинуть границы, угрожающие РФ, насколько это возможно, даже если это границы Польши».

В ISW подчеркнули, что Кремль продолжает использовать Медведева для поддержки информационных кампаний, нацеленных на военную поддержку Украины Западом, и для отвлечения внимания от военных неудач России.

В то же время, российский военный преступник Игорь Гиркин назвал высказывания Медведева бредом и пожаловался на то, что никто не помнит о больших потерях российского десанта во время боя за аэродром Гостомель под Киевом 24 февраля 2022 года.

Гиркин заявил, что давно прогнозировал, что Россия вступила в длительную и изнурительную войну. Он отметил, что очень тяжело победить государство, которое получает внешнюю поддержку посредством немотивированных сил России, отсутствия гражданского общества и сильной промывки мозгов. Гиркин пытался преуменьшить значение военных поражений армии РФ, утверждая, что война выявила все недочеты высшего военного управления.

"Путин будет пытаться представить катастрофические военные неудачи России как необходимый опыт, который Россия будет использовать для подготовки к предстоящей агрессии НАТО против России, которой Путин боится", - отмечают аналитики ISW .

Напомним, в обращении лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина к Федеральному собранию 21 февраля не были сформулированы конкретные цели или намерения относительно войны в Украине, вместо этого прозвучало несколько давних тезисов в попытке выиграть больше времени для затяжной войны.