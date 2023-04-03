Данілов спрогнозував терміни розпаду РФ

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прогнозує розпад нинішньої Російської Федерації протягом найближчих трьох-семи років. Про це він заявив в інтерв'ю британському виданню The Times.

"Захід не знає Росію, і Захід боїться фрагментації в Росії. Але цей процес вже йде. Розпад буде вражаючим і відбудеться протягом трьох, п'яти чи семи років. Це історичний процес, і історію не зупинити", - сказав він.

Зазначимо, що теза про бажаність і, більш того, неминучість розпаду РФ вже неодноразово транслювалася представниками української влади, зокрема самим Даніловим та начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирилом Будановим.

Так, Данілов ще у вересні 2022 року зазначав, що у низці регіонів РФ назріває невдоволення політикою режиму Володимира Путіна, і коли процес виходу регіонів із РФ почнеться, зупинити його буде неможливо.

23 лютого він заявив, що "світу потрібно готуватися до розпаду Росії, який відбуватиметься незалежно від їхнього бажання, і саме про ці питання вони мають сьогодні турбуватися".

Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що про збереження Росії від розпаду після поразки у війні з Україною має думати російський великий бізнес, а йому особисто все одно. На думку президента, олігархи не дозволять, щоб "була не одна Росія, а їх було 20, 30, 40".

Буданов на початку жовтня припускав, що Росія може зберегти існуючу державність, але з визнанням помилковості війни проти України, або ж розпастись на кілька утворень, і зокрема це стосуватиметься Кавказу.

Наприкінці січня він заявив, що "ми не знаємо, яким буде майбутнє Росії, на скільки елементів вона розпадеться" і з ким Україні доведеться говорити про репарації та притягнення до відповідальності винних у злочинах, але завданням України є системне державне послаблення РФ.

У свою чергу Путін в кінці лютого і сам припустив, що Захід у майбутньому якщо й зможе прийняти Росію "в сім'ю цивілізованих народів, то тільки кожну частину окремо", і в такому випадку "долі багатьох народів Росії, перш за все російського, можуть кардинально помінятися". Зважаючи на це, він засумнівався навіть у тому, чи зможе зберегтися такий етнос як російський народ у нинішньому вигляді, зазначивши, що "будуть московити, уральці і так далі".