У РФ є перша десятка регіонів, які невдоволені політикою Путіна, - Данілов

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін розвалює Росію власними діями. У низці регіонів РФ вже назріває невдоволення політикою диктаторського режиму. Коли процес виходу регіонів з РФ розпочнеться, то зупинити його буде неможливо, бо він набиратиме обертів і закінчиться розвалом Росії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю LB.ua.

За словами Данілова, про це свідчать дані спецдосліджень, які безпосередньо спецслужби Російської Федерації проводять на своїй території.

"Там розпочалися процеси, які вже не влаштовують керівництво Російської Федерації. Вони розпочалися не відразу – не в березні, не у квітні, а от два місяці як почали набирати обертів. У дослідженнях є території, які вже готові звільнятися від того колоніального стану. У нас є перша, скажімо так, десятка цих регіонів. Ми розуміємо, хто буде, умовно кажучи, в авангарді всіх процесів", - зазначив Данілов.

Серед таких він на першому місці назвав Татарстан, а на другому Ічкерію, яка "обов’язково буде вільною".

Данілов підкреслив, що про невдоволення жителів вище згаданих територій знають і росіяни й інших регіонів.

Він пояснив, коли такі настрої там почнуть зростати, то це може призвести до розвалу РФ.

"Причому Україна у цьому практично фізично не бере участі, те, що робить Путін, він сам своїми діями розвалює РФ", – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія переважно мобілізовувала та відправляла на війну громадян, що проживали в таких суб'єктах РФ як Бурятія, Тува, Кавказ і т.д. На шостий місяць війни "приховану мобілізацію" почали проводити вже в Московській та Ленінградській областях, де рівень життя громадян вищий, ніж в інших регіонах РФ.