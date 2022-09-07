Польщі потрібно готуватися до війни з Росією в найближчі 3-10 років, — глава Міноборони країни

Міністерство оборони Польщі вважає, що існує серйозний ризик того, що Росія вторгниться в Польщу протягом наступних 3-10 років, тому відомство має намір максимально підготувати польську армію.

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Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Марцін Оцепа в інтерв'ю DGP, цитує PAP.

"Все залежить від того, як закінчиться війна в Україні, але ми оцінюємо, що саме стільки років Росії знадобиться для цього. Ми маємо використати цей час для максимального переозброєння польської армії, і вибачте мені, але це зовсім другорядне питання про те, як бухгалтери розраховуватимуть ці витрати", – сказав він.

Оцепа додав, що Міноброни планує збільшити професійну армію та провести додаткове навчання тих, хто проходить строкову службу.

"Ми хочемо досягти цієї мети протягом десятиліття і я розумію, що у 2023 році у нас буде рекордний оборонний бюджет. Але ці потреби все одно набагато більші. Звідси й додаткові, позабюджетні джерела фінансування", – сказав заступник міністра.

Раніше польський віце-прем'єр Ярослав Качинський заявляв, що "розповзання" війни за межі України можливе "внаслідок ірраціональних рішень у Москві", якщо Росія зазнає серйозної поразки на фронті або "почнуться заворушення всередині неї".