Польше нужно готовиться к войне с Россией в ближайшие 3-10 лет, - глава Минобороны страны

Министерство обороны Польши считает, что существует серьезный риск вторжения России в Польшу в течение следующих 3-10 лет, поэтому ведомство намерено максимально подготовить польскую армию.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Марцин Оцепа в интервью DGP, цитирует PAP.

"Все зависит от того, как закончится война в Украине, но мы оцениваем, что именно столько лет России понадобится для этого. Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии, и простите меня, но это совсем второстепенный вопрос о том, как бухгалтеры будут рассчитывать эти расходы", – сказал он.

Оцепа добавил, что Миноброны планирует увеличить профессиональную армию и провести дополнительное обучение проходящих срочную службу.

"Мы хотим достичь этой цели в течение десятилетия и я понимаю, что в 2023 году у нас будет рекордный оборонный бюджет. Но эти потребности все равно намного больше. Отсюда и дополнительные, внебюджетные источники финансирования", – сказал замминистра.

Ранее польский вице-премьер Ярослав Качинский заявлял, что "расползание" войны за пределы Украины возможно "в результате иррациональных решений в Москве", если Россия потерпит серьезное поражение на фронте или "начнутся беспорядки внутри нее".