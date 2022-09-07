В РФ есть первая десятка регионов, недовольных политикой Путина, - Данилов

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин разваливает Россию своими действиями. В ряде регионов РФ уже назревает недовольство политикой диктаторского режима. Когда процесс выхода регионов из РФ начнется, то остановить его будет невозможно, потому что он будет набирать обороты и закончится развалом России.

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Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью LB.ua.

По словам Данилова, об этом свидетельствуют данные специсследований, непосредственно спецслужбы Российской Федерации проводят на своей территории.

"Там начались процессы, которые уже не устраивают руководство Российской Федерации. Они начались не сразу – не в марте, не в апреле, а вот два месяца как начали набирать обороты. В исследованиях есть территории, которые уже готовы освобождаться от того колониального состояния. Уже есть первая, скажем так, десятка этих регионов. Мы понимаем, кто будет, условно говоря, в авангарде всех процессов", - отметил Данилов.

Среди таких он на первом месте назвал Татарстан, а на втором Ичкерию, которая "обязательно будет свободной".

Данилов подчеркнул, что о недовольстве жителей вышеупомянутых территорий знают и россияне и другие регионы.

Он объяснил, когда такие настроения там начнут расти, это может привести к развалу РФ.

"Причем Украина в этом практически физически не участвует, то, что делает Путин, он сам своими действиями разваливает РФ", – добавил секретарь СНБО.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения в Украину Россия преимущественно мобилизовывала и отправляла на войну граждан, проживавших в таких субъектах РФ, как Бурятия, Тува, Кавказ и т.д. На шестой месяц войны "скрытую мобилизацию" начали проводить уже в Московской и Ленинградской областях, где уровень жизни граждан выше, чем в других регионах РФ.