Имеют указания, как себя вести: Данилов назвал церкви МП проектом ФСБ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверяет, что представители УПЦ МП обязательно покинут территорию Киево-Печерской Лавры, но для этого нужно набраться терпения.

Данилов в эфире "Радио Свобода" отметил, что количество людей, сотрудничающих с ФСБ Российской Федерации именно в этом сообществе очень велико и распространение церквей Московского патриархата в Украине с 1991 года является ни чем иным как спецоперацией РФ.

"Давайте наберемся терпения. Поверьте, решение будет исполнено. Конечно, никто за бороду, за ноги или за другие члены их оттуда вытаскивать не собирается. Потому что это – проект, который был расписан в ФСБ Российской Федерации. Они имеют указание, как им вести себя ", – рассказал он.

Секретарь СНБО заверил, что законы на территории Украины будут обязательно выполняться и все граждане будут подчиняться этим законам, а вопрос с церквями решится в пользу нашего государства, а не так, как планируют в ФСБ.

Напомним, монахи УПЦ МП 29 марта должны были покинуть Киево-Печерскую лавру, ведь с ними был расторгнут договор аренды. Однако секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что силой их не будут выгонять.

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел сообщил, что в УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской Лавры до завершения судебного разбирательства.

В свою очередь Хозяйственный суд Киева отказал УПЦ МП в просьбе запретить выселять ее представителей из Киево-Печерской лавры для рассмотрения иска против нацзаповедника по существу.