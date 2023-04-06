Мають вказівки, як поводитися: Данілов назвав церкви МП проектом ФСБ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевняє, що представники УПЦ МП обов'язково залишать територію Києво-Печерської лаври, але для цього потрібно набратися терпіння.

Данілов в ефірі "Радіо Свобода" зауважив, що кількість людей, які співпрацюють з ФСБ Російської Федерації саме в цій спільноті є дуже велика і поширення церков Московського патріархату в Україні з 1991 року є ні чим іншим як спецоперацією РФ.

"Давайте наберемося терпіння. Повірте, рішення буде виконане. Звичайно, ніхто за бороду, за ноги або за інші члени їх звідти витягувати не збирається. Тому що це – проєкт, який був розписаний в ФСБ Російської Федерації. Вони мають вказівку, як їм поводитися", - розповів він.

Секретар РНБО запевнив, що закони на території України будуть обов’язково виконуватися, і всі громадяни будуть підкорятися цим законам, а питання з цервами вирішиться на користь нашої держави, а не так, як планують у ФСБ.

Нагадаємо, ченці УПЦ МП 29 березня повинні були покинути Києво-Печерську лавру, адже з ними було розірвано договір оренди. Проте, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що силою їх не виганятимуть.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло повідомив, що в УПЦ МП не мають наміру виселятися з Києво-Печерської Лаври до завершення судового розгляду.

Своєю чергою Господарський суд Києва відмовив УПЦ МП у проханні заборонити виселяти її представників із Києво-Печерської лаври до розгляду позову проти нацзаповідника по суті.