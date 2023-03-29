Данілов заявив, що виносити за ноги і застосовувати силу до священників УПЦ МП не будуть

Ченці УПЦ МП 29 березня повинні були покинути Києво-Печерську лавру, адже з ними було розірвано договір оренди. Проте, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що силою їх не виганятимуть.

Данілов в ефірі телемарафону запевнив, що духовенство УПЦ МП не виганятимуть силою з Києво-Печерської лаври, але зазначив, що її територіїю вони таки покинуть, оскільки для України це питання національної безпеки і під час війни російської церкви тут бути не може.

Секретар РНБО зазначив, що ченців ніхто не виселяє, бо лавра - не готель, а власність України і має бути звільнена згідно з нормативно-правовими документами, які існують.

"Ми не будемо їх виносити за ноги, ми не будемо застосовувати ніяку силу. Вони самі звідти потихесеньку підуть. Нічого страшного тут немає. Якщо будь-яка інституція пов'язана з Московією, вона не має права працювати на території нашої країни. Їм треба привести у відповідність всі свої документи, які є у цієї установи", – наголосив Данілов.

За його словами, УПЦ МП нічим не відрізняється від усіх інших інституцій, які працюють на території нашої держави, а в Україні заборонена співпраця з країною-агресором.

Священнослужителі лаври звернулися до Господарського суду Києва і подали позов до Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", яким вимагають визнати недійсною відмову від договору з УПЦ МП.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло повідомив, що в УПЦ МП не мають наміру виселятися з Києво-Печерської Лаври до завершення судового розгляду.

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній 29 березня благословив архімандрита Авраамія (Лотиша), що входив до духовного собору Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви, на виконання обов’язків намісника лаври у складі ПЦУ.