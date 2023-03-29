Данилов заявил, что выносить за ноги и применять силу к священникам УПЦ МП не будут

Монахи УПЦ МП 29 марта должны были покинуть Киево-Печерскую лавру, ведь с ними был расторгнут договор аренды. Однако секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что силой их не будут выгонять.

Данилов в эфире телемарафона заверил, что духовенство УПЦ МП не будут изгонять силой из Киево-Печерской лавры, но отметил, что ее территорией они все-таки покинут, поскольку для Украины это вопрос национальной безопасности и во время войны русской церкви здесь быть не может.

Секретарь СНБО отметил, что монахов никто не выселяет, потому что лавра - не гостиница, а собственность Украины и должна быть освобождена в соответствии с существующими нормативно-правовыми документами.

"Мы не будем их выносить за ноги, мы не будем применять никакую силу. Они сами оттуда потихоньку пойдут. Ничего страшного здесь нет. Если любой институт связан с Московией, он не имеет права работать на территории нашей страны. Им нужно привести в соответствие все свои документы, которые есть у этого учреждения", – отметил Данилов.

По его словам, УПЦ МП ничем не отличается от всех других институтов, работающих на территории нашего государства, а в Украине запрещено сотрудничество со страной-агрессором.

Священнослужители лавры обратились в Хозяйственный суд Киева и подали иск в Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра", которым требуют признать недействительным отказ от договора с УПЦ МП.

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел сообщил, что в УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской Лавры до завершения судебного разбирательства.

Предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний 29 марта благословил архимандрита Авраамия (Лотыша), входившего в духовный собор Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви, во исполнение обязанностей наместника лавры в составе ПЦУ.