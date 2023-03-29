В УПЦ (МП) заявили, что не будут выселяться из Киево-Печерской лавры до завершения судебного разбирательства

Сегодня, 29 марта, последний день, когда представители УПЦ МП должны покинуть территорию Киево-Печерской лавры, которая будет музеем, где будут проходить богослужения.

Как сообщил наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел, в УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской Лавры до завершения судебного разбирательства.

По его словам, УПЦ МП уже обратилась в суд с требованием оспорить право на обитель. Иск был подан еще 23 марта, но уже третий судья взял самоотвод.

Как сказал в интервью радио NV секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киево-Печерская лавра будет государственным музейным комплексом, в котором будут проходить богослужения.

"Все, что касается этого музейного комплекса, будет решать государство, а не отдельные люди, почему-то решили поносить наши законы. Там будут богослужения, но по законам нашей страны, а не искусственных образований, которые вне закона нашей страны были в большом количестве созданы", – заявил Данилов.

Он подчеркнул, что "никто никого за ноги вытягивать не будет, все будет отработано согласно действующему законодательству.

"УПЦ (МП) делали заявления, что не имеют отношения к Москве. Московский поп Гундяев начинает рассказывать, как нам здесь жить. Мы считали, что они имеют отношение к Богу, но выясняется, что они имели отношение к ФСБ", - сказал Данилов.

Напомним, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" с 29 марта расторгает договор об аренде зданий и имущества из УПЦ МП. Соответствующее предупреждение подписал и. о. генерального директора Нацзаповедника Александра Рудника.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко отмечал, что это решение касается всех помещений , которые снимает там церковь.

Позже Ткаченко заявил, что покинуть территорию Киево-Печерской лавры должны в первую очередь ее наместник Павел и управляющий делами УПЦ МП Антоний, а не рядовые монахи.

Ранее в Киево-Печерской лавре начался процесс выезда представителей УПЦ МП: монахи вывозили стулья, столы, бойлеры.