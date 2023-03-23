Вивозять бойлери й меблі. УПЦ МП почала виселятися з Києво-Печерської лаври, – Ткаченко

У Києво-Печерській лаврі розпочався процес виїзду представників УПЦ МП. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону.

"Процес виїзду відбувається. Це може засвідчити будь-який перехожий в Лаврі. Вивозять бойлери, столи, стільці. Якийсь процес розпочався", – висловився Ткаченко.

За його словами, заяви представників Церкви про те, що вони не планують залишати Лавру, не відповідають дійсності.

Крім того, наразі працює міжвідомча комісія, яка має зафіксувати стан збереження майна, музейних експонатів, які були в користуванні УПЦ МП. І якщо буде виявлено, що в Лаврі чогось не вистачає, то представники УПЦ МП нестимуть відповідальність згідно закону.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" з 29 березня розірве договір про оренду будівель і майна з УПЦ МП. Відповідне попередження підписав в. о. генерального директора Нацзаповідника Олександр Рудник.

Міністр культури України Олександр Ткаченко зазначав, що це рішення стосується всіх приміщень, які винаймає там Церква.

Пізніше Ткаченко заявив, що залишити територію Києво-Печерської лаври мають в першу чергу її намісник Павел та керуючий справами УПЦ МП Антоній, а не рядові ченці. За його словами, очільники УПЦ МП вели незаконну забудову на території об'єкта ЮНЕСКО впродовж багатьох років. ЗМІ писали, що там виявили 36 незаконних споруд.