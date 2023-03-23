Вывозят бойлеры и мебель. УПЦ МП начала выселяться из Киево-Печерской лавры, – Ткаченко

В Киево-Печерской лавре начался процесс выезда представителей УПЦ МП. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телемарафона.

"Процесс выезда происходит. Это может засвидетельствовать любой прохожий в Лавре. Вывозят бойлеры, столы, стулья. Какой-то процесс начался", – сказал Ткаченко.

По его словам, заявления представителей Церкви о том, что они не планируют покидать Лавру, не соответствуют действительности.

Кроме того, сейчас работает межведомственная комиссия, которая должна зафиксировать состояние сохранности имущества, музейных экспонатов, которые были в пользовании УПЦ МП. И если будет обнаружено, что в Лавре чего-то не хватает, то представители УПЦ МП будут нести ответственность по закону.

Напомним, недавно стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" с 29 марта разорвет договор об аренде зданий и имущества из УПЦ МП. Соответствующее предупреждение подписал и. о. генерального директора Нацзаповедника Александр Рудника

Министр культуры Украины Александр Ткаченко отмечал, что это решение касается всех помещений, которые снимает там Церковь.

Позже Ткаченко заявил, что покинуть территорию Киево-Печерской лавры должны в первую очередь ее наместник Павел и управляющий делами УПЦ МП Антоний, а не рядовые монахи. По его словам, руководители УПЦ МП вели незаконную застройку на территории объекта ЮНЕСКО на протяжении многих лет. СМИ писали, что там обнаружили 36 незаконных сооружений.