В Минкульте назвали, кого хотят выселить из Киево-Печерской лавры в первую очередь

Покинуть территорию Киево-Печерской лавры должны в первую очередь ее наместник Павел и управляющий делами Украинской православной церкви Антоний, а не рядовые монахи, заявил в эфире национального телемарафона министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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"Никто не ставит вопрос о выселении монахов. Речь идет о возврате имущества, принадлежащего государству - как движимого, так и недвижимого. Если кто-то и должен выезжать в первых рядах, то это как раз те руководители, которые вели незаконную застройку на территории объекта ЮНЕСКО много лет - митрополиты Павел, Антоний, администрация УПЦ (МП). А уже потом можно говорить обо всех остальных", - сказал он.

По словам министра, сейчас идет соответствующий процесс, для чего созданы соответствующие комиссии с участием Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.

"И как только он приступит к своей работе - буквально сегодня-завтра, сможем говорить и о дате, и о процедуре законного, так сказать, возвращения государственного имущества в пользование государства", - добавил чиновник.

Впрочем, в ответ на вопрос о том, куда должны деться монахи УПЦ, Ткаченко заявил, что у них "всегда есть выбор", что ведущие эфира поняли как намек на требование к монахам перейти в Православную церковь Украины.

"Я убежден, что ситуация коренным образом изменится, когда эти граждане [упомянутые руководители] покинут территорию лавры. Я думаю, что совместная наша работа - специалистов и правоохранителей - будет стимулировать такое их решение", - высказался глава Минкульта.

Руководитель ведомства также добавил, что не стоит обращать внимание на обращение предстоятеля Русской православной церкви Кирилла к руководителям других православных и неправославных церквей, ООН, ОБСЕ, Совету Европы и другим международным структурам о нарушении прав украинцев на свободу вероисповедания из-за ситуации с Киево-Печерской лаврой.

"Он - подсанкционное лицо во многих странах мира. Но они таким образом пытаются поднять шум вокруг вопроса, в том числе, лавры", - сказал Ткаченко, отметив, что это привычная манипуляция, поскольку в других вопросах, в частности благословения российских войск на войну против Украины и поддержки священников-коллаборантов, Кирилл ни на какие демократические нормы внимания не обращает.

На вопрос о том, обезопасит ли запущенный в Киево-Печерской лавре процесс инвентаризации от хищения церковного имущества, Ткаченко выразил уверенность в этом, добавив, что не хочет разглашать детали, "но есть определенные меры, которые позволяют это сделать". Кроме этого, он заявил, что процесс возвращения государству запущен и в отношении Почаевской лавры (Тернопольская область).

"Руководителем Почаевской лавры подан иск в суд о том, чтобы вернули церковь, с которой закончилось соглашение на пользование УПЦ (МП) на территории Почаевской лавры. Но священник, который руководит в этой лавре, не допустил представителей заповедника в церковь. Соответственно, должно открыться уголовное производство о препятствовании пользования имуществом государства. То есть, в Почаевской лавре этот процесс начался", – отметил он.

По словам Ткаченко, также будут происходить "и некоторые другие процессы" в отношении других известных учреждений, относящихся к историческому наследию Украины, где прекратили действовать соглашения аренды или пользования.

Источник фото: ua.depositphotos.com