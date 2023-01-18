Епифаний ожидает, что вся Киево-Печерская лавра в будущем перейдет в ПЦУ

В дальнейшем комплекс Киево-Печерской лавры перейдет в Православную церковь Украины (ПЦУ) мирным путем. Такое мнение высказал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в эфире телемарафона "Единые новости".

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"Будущее Киево-Печерской лавры - полностью быть в Православной церкви Украины. Сначала мы будем служить в большие праздники, а когда сформируется клир лавры - когда к нам присоединится часть монахов из Нижней лавры, тогда мы наладим повседневные богослужения. А уже в соборах, в центральном Успенском соборе, богослужения будут совершаться каждое воскресенье", — заявил он.

В то же время УПЦ продолжает проповедовать в Нижней лавре. Поэтому, констатирует Епифаний, определенный период времени представители двух церквей будут сосуществовать на территории лавры. ПЦУ продолжит совершать богослужения в церквях Верхней лавры, впоследствии планируется подписание долгосрочного договора.

В будущем в мирном порядке состоится объединение Нижней и Верхней лавр под эгидой ПЦУ, прогнозирует Епифаний.

"Много было горячих голов, которые стремились идти и забирать (Верхнюю лавру – Delo.ua). Но наша позиция была четкой: мы хотим идти по дипломатическому пути. Мы увидим, что со временем вся Киево-Печерская лавра будет украинская", — добавил он.

Напомним, комиссия по приему-передаче Успенского собора и Трапезной церкви от Украинской православной церкви в государство завершила свою работу 5 января. Два сооружения вернули государству после того, как истек срок действия договора аренды с УПЦ (МП).

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (ВЦУ) провел богослужение на Рождество, 7 января, уже в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.