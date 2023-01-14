ПЦУ проведет службу в Киево-Печерской лавре на Крещение

Православная церковь Украины (ПЦУ) объявила, что снова проведет богослужение на территории Киево-Печерской лавры 19 января.

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Об этом говорится на сайте ПЦУ.

Предстоятель ПЦУ Эпифаний проведет службу по случаю праздника Богоявления 19 января в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

"Сообщаем, что торжественную Божественную литургию по случаю праздника Богоявления, Крещения Господа нашего Иисуса Христа, Предстоятель Православной Церкви Украины и Священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 19 января 2023 года в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры", – говорится в сообщении.

В ПЦУ добавили, что должное разрешение от Министерства культуры и информационной политики Украины Православная Церковь Украины получила, а с Национальным заповедником "Киево-Печерская Лавра" подписано соответствующее соглашение.

Начало богослужения в 9 часов утра.

"Просим с пониманием отнестись к мерам безопасности и возможным ограничениям, которые будут действовать в связи с военным положением. Приглашаем украинских верующих к совместной молитве", - отметили в ПЦУ.

Напомним, комиссия по приему-передаче Успенского собора и Трапезной церкви от Украинской православной церкви в государство завершила свою работу 5 января. Два сооружения вернули государству после того, как истек срок действия договора аренды с УПЦ (МП).

Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний провел богослужение на Рождество, 7 января, уже в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.