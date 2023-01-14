ПЦУ проведе службу в Києво-Печерській лаврі на Водохреща

Православна церква України (ПЦУ) оголосила, що знову проведе богослужіння на території Києво-Печерської лаври 19 січня.

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Про це йдеться на сайті ПЦУ.

Зазначається, що предстоятель ПЦУ Епіфаній проведе службу з нагоди свята Богоявлення 19 січня в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

"Повідомляємо, що урочисту Божественну літургію з нагоди свята Богоявлення, Хрещення Господа нашого Ісуса Христа, Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 19 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври", – ідеться в повідомленні.

В ПЦУ додали, що належний дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики України Православна Церква України отримала, а з Національним заповідником "Києво-Печерська Лавра" підписано відповідну угоду.

Початок богослужіння о 9 годині ранку.

"Просимо з розумінням поставитися до заходів безпеки та можливих обмежень, які діятимуть у зв’язку з воєнним станом. Запрошуємо українських вірних до спільної молитви", - зазначили в ПЦУ.

Нагадаємо, комісія для приймання-передачі Успенського собору та Трапезної церкви від Української православної церкви до держави завершила свою роботу 5 січня. Дві споруди повернули державі після того, як закінчився термін дії договору оренди з УПЦ (МП).

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній (ПЦУ) провів богослужіння на Різдво, 7 січня, вже в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.