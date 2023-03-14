В Мінкульті назвали, кого хочуть виселити з Києво-Печерської лаври в першу чергу

Залишити територію Києво-Печерської лаври мають в першу чергу її намісник Павел та керуючий справами Української православної церкви Антоній, а не рядові ченці, заявив в ефірі національного телемарафону міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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"Ніхто не ставить питання про виселення ченців. Мова йде про повернення майна, яке належить державі - як рухомого, так і нерухомого. Якщо хтось і має виїжджати в перших рядах, то це якраз ті очільники, які вели незаконну забудову на території об'єкту ЮНЕСКО впродовж багатьох років - митрополити Павел, Антоній, адміністрація УПЦ (МП). А вже потім можна говорити про всіх інших", - сказав він.

За словами міністра, зараз триває відповідний процес, для чого створено відповідні комісії за участі Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ.

"І як тільки він розпочне свою роботу - буквально сьогодні-завтра, зможемо говорити і про дати, і про процедуру законного, так би мовити, повернення державного майна у користування держави", - додав чиновник.

Втім, у відповідь на запитання про те, куди мають подітися ченці УПЦ, Ткаченко заявив, що у них "завжди є вибір", що ведучі ефіру зрозуміли як натяк на вимогу до ченців перейти до Православної церкви України.

"Я переконаний, що ситуація докорінно зміниться, коли ці громадяни [згадані очільники] покинуть територію лаври. Я думаю, що спільна наша робота - фахівців і правоохоронців - стимулюватиме таке їхнє рішення", - висловився очільник Мінкульту.

Керівник відомства також додав, що не варто звертати увагу на звернення предстоятеля Руської православної церкви Кирила до керівників інших православних і неправославних церков, ООН, ОБСЄ, Ради Європи та інших міжнародних структур про порушення прав українців на свободу віросповідання через ситуацію з Києво-Печерською лаврою.

"Він - підсанкційна особа в багатьох країнах світу. Але вони таким чином намагаються здійняти галас навколо питання, в тому числі, лаври", - сказав Ткаченко, зазначивши, що це є звичною маніпуляцією, оскільки в інших питаннях, зокрема благословінні російських військ на війну проти України та підтримки священників-колаборантів, Кирило на жодні демократичні норми не зважає.

На питання про те, чи убезпечить запущений у Києво-Печерській лаврі процес інвентаризації від розкрадання церковного майна, Ткаченко висловив впевненість у цьому, додавши, що не хоче розголошувати деталі, "але є певні заходи, які дозводять це зробити". Окрім цього, він заявив, що процес повернення державі запущений і щодо Почаївської лаври (Тернопільська область).

"Керівником Почаївської лаври подано позов до суду стосовно того, щоб повернули церкву, з якою закінчилася угода щодо користування УПЦ (МП) на території Почаївської лаври". Та священик, який керує у цій лаврі, не допустив представників заповідника до церкви. Відповідно, має відкритися кримінальне провадження щодо перешкоджання користування майном держави. Тобто, у Почаївській лаврі цей процес розпочався", - зазначив він.

За словами Ткаченка, також будуть відбуватися "і деякі інші процеси" щодо інших відомих закладів, що належать до історичної спадщини України, де припинили діяти угоди оренди чи користування.

Джерело фото: ua.depositphotos.com