"Физической силы не будет": Данилов прокомментировал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры

Если представители УПЦ МП вовремя не выедут из Киево-Печерской лавры, применения физической силы и насилия не будет. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Радио Свобода".

"То, что касается церкви – это старая история. Конечно, не будет никакого применения физической силы, насилия. Мы не Российская Федерация. Но мы точно будем выполнять то, что принадлежит нам, с учетом тех нормативно-правовых актов, которые есть на нашей территории", – высказался Данилов.

Однако он отметил, что этим пользуются представители ФСБ России, "которые есть непосредственно в определенном количестве в этой среде".

"Мы же не против церкви. Мы не против тех людей, которые имеют отношение к тем или иным религиозным процессам. Но мы против влияния на государство этих вещей. Вы не должны государству диктовать, вы не должны государство держать в заложниках", - сказал секретарь СНБО.

Напомним, недавно стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" с 29 марта разорвет договор об аренде зданий и имущества из УПЦ МП. Соответствующее предупреждение подписал и. о. генерального директора Нацзаповедника Александр Рудник.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко отмечал, что это решение касается всех помещений, которые там арендует Церковь.

Позже Ткаченко заявил, что покинуть территорию Киево-Печерской лавры должны в первую очередь ее наместник Павел и управляющий делами УПЦ МП Антоний, а не рядовые монахи. По его словам, руководители УПЦ МП вели незаконную застройку на территории объекта ЮНЕСКО на протяжении многих лет. СМИ писали, что там обнаружили 36 незаконных сооружений.