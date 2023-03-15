ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Общество
Дата публикации

Выразил обеспокоенность: Папа Римский прокомментировал события вокруг Киево-Печерской лавры

Выразил обеспокоенность: Папа Римский прокомментировал события вокруг Киево-Печерской лавры

Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность в связи с тем, что сейчас происходит вокруг Киево-Печерской лавры и призвал уважать места религиозного поклонения.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

Об этом пишет издание politicallore.com.

Во время аудиенции Папа Римский призвал к уважению к религиозным объектам.

"Я прошу стороны конфликта уважать религиозные места. Люди любой конфессии, посвящающие себя молитве, поддерживают народ Божий", - сказал понтифик.

Напомним, вначале января 2023 г. Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры, которые арендовала УПЦ МП, вернули государству. Решение приняла комиссия, которая занималась инвентаризацией имущества и осматривала здания.

На Рождество митрополит Православной церкви Украины Эпифаний провел в Лавре первое богослужение.

А 10 марта стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" с 29 марта расторгнет договор об аренде зданий и имущества из УПЦ МП. Соответствующее предупреждение подписал и. о. генерального директора Нацзаповедника Александра Рудника.

Как отметил министр культуры Украины Александр Ткаченко, покинуть территорию Киево-Печерской лавры должны в первую очередь ее наместник Павел и управляющий делами Украинской православной церкви Антоний, а не рядовые монахи.

Автор:
Светлана Манько