Выразил обеспокоенность: Папа Римский прокомментировал события вокруг Киево-Печерской лавры

Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность в связи с тем, что сейчас происходит вокруг Киево-Печерской лавры и призвал уважать места религиозного поклонения.

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Об этом пишет издание politicallore.com.

Во время аудиенции Папа Римский призвал к уважению к религиозным объектам.

"Я прошу стороны конфликта уважать религиозные места. Люди любой конфессии, посвящающие себя молитве, поддерживают народ Божий", - сказал понтифик.

Напомним, вначале января 2023 г. Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры, которые арендовала УПЦ МП, вернули государству. Решение приняла комиссия, которая занималась инвентаризацией имущества и осматривала здания.

На Рождество митрополит Православной церкви Украины Эпифаний провел в Лавре первое богослужение.

А 10 марта стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" с 29 марта расторгнет договор об аренде зданий и имущества из УПЦ МП. Соответствующее предупреждение подписал и. о. генерального директора Нацзаповедника Александра Рудника.

Как отметил министр культуры Украины Александр Ткаченко, покинуть территорию Киево-Печерской лавры должны в первую очередь ее наместник Павел и управляющий делами Украинской православной церкви Антоний, а не рядовые монахи.