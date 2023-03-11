Папа Римский готов посетить Киев при одном условии

Папа Римский Франциск заявил, что готов поехать в Киев, но при условии, что потом он отправится в Москву, чтобы "попробовать чем-нибудь помочь".

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Об этом 11 марта он сообщил в интервью аргентинскому изданию La Nacion.

"Я готов поехать в Киев. Я хочу в Киев. Но при поездке в Москву. Я поеду в оба места или ни в одно", — сказал Франциск.

В то же время он отметил, что сейчас для него поездка в столицу РФ "невозможна".

Так же скептически Франциск относит ко встрече президента Владимира Зеленского с лидером России Владимиром Путиным в Ватикане. Но он не исключает, что встреча может состояться в будущем в выбранном месте. Хотя Зеленский еще в октябре подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Папа Римский также ожидает первую леди Украины Елену Зеленскую на встречу в Ватикане, о чем было договорено ранее. Но в последний момент она отменила переговоры из-за массированной бомбардировки Украины.



Ранее Франциск заявил, что войны, подобные войне в Украине, где гражданские территории подвергаются беспорядочному уничтожению, являются "преступлением против Бога и человечества". Он также считает, что войну в Украине подпитывают "имперские интересы" и не только России.