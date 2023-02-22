Папа Римский сделал заявление в канун годовщины вторжения РФ в Украину

Папа Римский Франциск, выступая за два дня до первой годовщины вторжения России в Украину, призвал к прекращению огня и мирным переговорам, заявив, что ни одна победа не может быть построена на руинах.

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Об этом пишет Reuters.

Франциск, призывающий прекратить насилие в Украине почти во время каждого публичного выступления с момента вторжения России в страну 24 февраля 2022 года, выступил на своей еженедельной всеобщей аудиенции в Ватикане.

"Прошел год с начала этой бессмысленной и жестокой войны, грустная годовщина. Количество погибших, раненых, беженцев и перемещенных лиц, количество разрушений и экономического и социального ущерба говорят сами за себя"", - сказал понтифик.

Он призвал оставаться рядом с украинским народом, который продолжает страдать.

Франциск отверг утверждение России о том, что ее военное присутствие в Украине было частью "специальной операции", осудив зверства и убийства мирных жителей.

Через день после больших речей по Украине президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина Папа Римский сказал: "Давайте зададимся вопросом: было ли сделано все возможное, чтобы остановить войну? Я призываю всех, кто имеет власть над нациями, взять на себя обязательство конкретным способом прекратить конфликт, добиться прекращения огня и начать мирные переговоры".

Он добавил: "То, что построено на руинах, никогда не может быть настоящей победой".

Ранее Папа Римский Франциск заверил, что готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером страны-агрессора РФ Владимиром Путиным.