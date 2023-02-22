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Суспільство
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Папа Римський зробив заяву напередодні річниці вторгнення РФ до України

Папа Римський зробив заяву напередодні річниці вторгнення РФ до України

Папа Римський Франциск, виступаючи за два дні до першої річниці вторгнення Росії в Україну, закликав до припинення вогню та мирних переговорів, заявивши, що жодна перемога не може бути "побудована на руїнах".

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Про це пише Reuters.

Зазначається, що Франциск, який закликав припинити насильство в Україні майже під час кожного публічного виступу з моменту вторгнення Росії в країну 24 лютого 2022 року, виступив на своїй щотижневій загальній аудієнції у Ватикані.

"Минув рік з початку цієї безглуздої і жорстокої війни, сумна річниця. Кількість загиблих, поранених, біженців і переміщених осіб, (кількість) руйнувань і економічних і соціальних збитків говорять самі за себе"", - сказав пантифік.

Він закликав залишатися поруч із замученим українським народом, який продовжує страждати.

Франциск відкинув твердження Росії про те, що її військова присутність в Україні була частиною "спеціальної операції", засудивши звірства та вбивства мирних жителів.

Через день після великих промов щодо України президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна Папа Римський сказав: "Давайте запитаємо себе: чи було зроблено все можливе, щоб зупинити війну? Я закликаю всіх, хто має владу над націями, взяти на себе зобов’язання конкретним способом припинити конфлікт, досягти припинення вогню та розпочати мирні переговори".

Він додав: "Те, що побудовано на руїнах, ніколи не може бути справжньою перемогою".

Раніше Папа Римський Франциск запевнив, що він готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та лідером країни-агресора РФ Володимиром Путіним.

Автор:
Світлана Манько