Папа Римський зробив заяву напередодні річниці вторгнення РФ до України

Папа Римський Франциск, виступаючи за два дні до першої річниці вторгнення Росії в Україну, закликав до припинення вогню та мирних переговорів, заявивши, що жодна перемога не може бути "побудована на руїнах".

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Про це пише Reuters.

Зазначається, що Франциск, який закликав припинити насильство в Україні майже під час кожного публічного виступу з моменту вторгнення Росії в країну 24 лютого 2022 року, виступив на своїй щотижневій загальній аудієнції у Ватикані.

"Минув рік з початку цієї безглуздої і жорстокої війни, сумна річниця. Кількість загиблих, поранених, біженців і переміщених осіб, (кількість) руйнувань і економічних і соціальних збитків говорять самі за себе"", - сказав пантифік.

Він закликав залишатися поруч із замученим українським народом, який продовжує страждати.

Франциск відкинув твердження Росії про те, що її військова присутність в Україні була частиною "спеціальної операції", засудивши звірства та вбивства мирних жителів.

Через день після великих промов щодо України президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна Папа Римський сказав: "Давайте запитаємо себе: чи було зроблено все можливе, щоб зупинити війну? Я закликаю всіх, хто має владу над націями, взяти на себе зобов’язання конкретним способом припинити конфлікт, досягти припинення вогню та розпочати мирні переговори".

Він додав: "Те, що побудовано на руїнах, ніколи не може бути справжньою перемогою".

Раніше Папа Римський Франциск запевнив, що він готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та лідером країни-агресора РФ Володимиром Путіним.