Третья мировая: Папа Римский заявил, что войну в Украине подпитывают "имперские интересы"

Папа Римский Франциск заявил, что сейчас идет мировая война. Боевые действия на территории Украины подогревают имперские интересы. И речь не только о "Российской империи".

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Об этом понтифик сказал в интервью швейцарско-итальянской телерадиокомпании RSI.

"За чуть более ста лет было три мировых войны: 14-18-м, 39-45-м и эта, которая является мировой войной. Она началась по кусочкам, а теперь никто не может сказать, что это не мировая война. Великие державы все перепутались. Поле боя – Украина. Там воюют все", - заявил Франциск.

Папа Римский считает, что в продолжении войны на территории Украины заинтересовано не только руководство Российской Федерации.

"Там есть имперские интересы не только Российской империи, но и других империй. Империям свойственно ставить нации на второе место", - сказал понтифик.

Франциск рассказал, что на второй день полномасштабного российского вторжения был готов ехать в Москву, чтобы поговорить с Путиным. Однако получил отказ от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

"Я бы говорил с ним так же четко, как говорю публично. Он образованный человек. На второй день войны я был в российском посольстве при Святом Престоле, чтобы сказать, что готов ехать в Москву, если Путин оставит мне окно для переговоров. Лавров написал мне: "Спасибо, но сейчас не время", – рассказал Франциск.

По его словам, в мире длится множество локальных конфликтов. В частности, военные действия в Йемене, Сирии, геноцид рохинджа в Мьянме. Это заставляет задуматься об индустрии вооружений.

"Ведется война, продается старое оружие, испытывается новое... Войны приносят боль. Я не верю в священные войны."

Напомним, в канун годовщины вторжения РФ на территорию Украины Папа Римский Франциск призвал к прекращению огня и мирным переговорам, заявив, что ни одна победа не может быть "построена на руинах". Понтифик осудил зверства и убийства мирных жителей, отвергнув утверждение России по поводу проведения "СВО".

Ранее Франциск заявлял о готовности провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером страны-агрессора РФ Владимиром Путиным.