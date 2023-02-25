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Общество
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Папа Римский надел браслет из стали "Азовстали" и поцеловал флаг Украины (ФОТО)

Папа Римский надел браслет из стали "Азовстали" и поцеловал флаг Украины (ФОТО)

Папа Римский Франциск надел на руку знаковый браслет из стали "Азовстали", где героически держали оборону защитники и защитницы Мариуполя, ставшего символом украинской несокрушимости во всем мире.

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Об этом сообщил Мариупольский городской совет и опубликовал соответствующее фото понтифика.

"У Папы Франциска есть браслет из стали Азовстали! Вместе с ним ему передали список пленных защитников Мариуполя и пленных женщин Мариуполя, в том числе гражданских", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Папу также попросили приобщить голос Ватикана к их немедленному освобождению.

Фото 2 — Папа Римский надел браслет из стали "Азовстали" и поцеловал флаг Украины (ФОТО)

Как сообщила Наталья Емченко, директор по коммуникациям System Capital Management, Франциск надел браслет в знак солидарности с украинским народом в день годовщины полномасштабного вторжения россиян на территорию Украины.

Фото 3 — Папа Римский надел браслет из стали "Азовстали" и поцеловал флаг Украины (ФОТО)

Понтифик также поцеловал флаг Украины, выразив таким образом поддержку нашему государству, которое уже год противостоит агрессии РФ.

Фото 4 — Папа Римский надел браслет из стали "Азовстали" и поцеловал флаг Украины (ФОТО)

Напомним, Папа Римский Франциск, выступая за два дня до первой годовщины вторжения России в Украину, призвал к прекращению огня и мирным переговорам, заявив, что ни одна победа не может быть "построена на развалинах".

Ранее Папа Римский Франциск заверил, что готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером страны-агрессора РФ Владимиром Путиным.

Автор:
Светлана Манько