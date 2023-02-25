Папа Римский надел браслет из стали "Азовстали" и поцеловал флаг Украины (ФОТО)

Папа Римский Франциск надел на руку знаковый браслет из стали "Азовстали", где героически держали оборону защитники и защитницы Мариуполя, ставшего символом украинской несокрушимости во всем мире.

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Об этом сообщил Мариупольский городской совет и опубликовал соответствующее фото понтифика.

"У Папы Франциска есть браслет из стали Азовстали! Вместе с ним ему передали список пленных защитников Мариуполя и пленных женщин Мариуполя, в том числе гражданских", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Папу также попросили приобщить голос Ватикана к их немедленному освобождению.

Как сообщила Наталья Емченко, директор по коммуникациям System Capital Management, Франциск надел браслет в знак солидарности с украинским народом в день годовщины полномасштабного вторжения россиян на территорию Украины.

Понтифик также поцеловал флаг Украины, выразив таким образом поддержку нашему государству, которое уже год противостоит агрессии РФ.

Напомним, Папа Римский Франциск, выступая за два дня до первой годовщины вторжения России в Украину, призвал к прекращению огня и мирным переговорам, заявив, что ни одна победа не может быть "построена на развалинах".

Ранее Папа Римский Франциск заверил, что готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером страны-агрессора РФ Владимиром Путиным.