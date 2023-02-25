Папа Римський одягнув браслет зі сталі "Азовсталі" та поцілував прапор України (ФОТО)

Папа Римський Франциск вдягнув на руку знаковий браслет зі сталі "Азовсталі", де героїчно тримали оборону захисники й захисниці Маріуполя, який став символом української незламності в усьому світі.

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Про це повідомила Маріупольська міська рада та опублікувала відповідне фото понтифіка.

"У Папи Франциска є браслет зі сталі Азовсталі! Разом з ним йому передали список полонених захисників Маріуполя та полонених жінок Маріуполя, в тому числі цивільних", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Папу також попросили долучити голос Ватикану до їх негайного звільнення.

Як повідомила Наталія Ємченко, директорка з комунікацій System Capital Management, Франциск вдягнув браслет на знак солідарності з українським народом у день річниці повномасштабного вторгнення росіян на територію України.

Понтифік також поцілував прапор України, висловивши таким чином підтримку нашій державі, яка вже рік протистоїть агресії РФ.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск, виступаючи за два дні до першої річниці вторгнення Росії в Україну, закликав до припинення вогню та мирних переговорів, заявивши, що жодна перемога не може бути "побудована на руїнах".

Раніше Папа Римський Франциск запевнив, що він готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та лідером країни-агресора РФ Володимиром Путіним.