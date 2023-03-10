Третя світова: Папа Римський заявив, що війну в Україні підживлюють "імперські інтереси"

Папа Римський Франциск заявив, що зараз триває світова війна. Бойові дії на території України підігрівають імперські інтереси. І йдеться не лише про "Російську імперію".

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Про це понтифік сказав в інтерв'ю швейцарсько-італійській телерадіокомпанії RSI.

"За трохи більше ніж сто років було три світові війни: 14-18-го, 39-45-го і ця, яка є світовою війною. Вона почалася по шматочках, а тепер ніхто не може сказати, що це не світова війна. Великі держави усі переплуталися. Поле бою - Україна. Там воюють усі", - заявив Франциск.

Папа Римський вважає, що у продовженні війни на території України зацікавлене не лише керівництво Російської Федерації.

"Там є імперські інтереси, не лише Російської імперії, але й інших імперій. Імперіям властиво ставити нації на другий план", - сказав понтифік.

Франциск розповів, що на другий день повномасштабного російського вторгнення був готовий поїхати у Москву, щоб поговорити з Путіним. Однак отримав відмову від міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

"Я б говорив з ним так само чітко, як говорю публічно. Він освічена людина. На другий день війни я був у російському посольстві при Святому Престолі, щоб сказати, що готовий поїхати у Москву, якщо Путін залишить мені вікно для переговорів. Лавров написав мені: "Дякую, але зараз не час", - розповів Франциск.

За його словами, у світі триває багато локальних конфліктів. Зокрема, воєнні дії у Ємені, Сирії, геноцид рохінджа у М'янмі. Це змушує замислитися про індустрію озброєнь.

"Ведеться війна, продається стара зброя, випробовується нова... Війни приносять біль. Я не вірю у священні війни."

Нагадаємо, напередодні річниці вторгнення РФ на територію України Папа Римський Франциск закликав до припинення вогню та мирних переговорів, заявивши, що жодна перемога не може бути "побудована на руїнах". Понтифік засудив звірства та вбивства мирних жителів, відкинувши твердження Росії щодо проведення "СВО".

Раніше Франциск заявляв про готовність провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та лідером країни-агресора РФ Володимиром Путіним.