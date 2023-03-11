Папа Римський готовий відвідати Київ за однієї умови

Папа Римський Франциск заявив, що готовий поїхати до Києва, але за умови, що потім він відправиться до Москви, щоб "спробувати чимось допомогти".

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Про це 11 березня він заявив у інтервʼю аргентинському виданню La Nacion.

"Я готовий поїхати до Києва. Я хочу в Київ. Але за умови виїзду до Москви. Я поїду в обидва місця або в жодне", — сказав Франциск.

Водночас він зауважив, що наразі для нього поїздка до столиці РФ є "неможливою".

Так само скептично Франциск відносить до зустрічі президента Володимира Зеленського з лідером Росії Володимиром Путіним в Ватикані. Але він не виключає, що зустріч може відбутися в майбутньому в обраному місці. Хоча Зеленський ще в жовтні підписав указ щодо неможливості проведення переговорів з Путіним.

Папа Римський також очікує першу леді України Олену Зеленську на зустріч у Ватикані, про що було домовлено раніше. Але в останню мить вона скасувала перемовини через масоване бомбардування України.

Раніше Франциск заявив, що війни, подібні до війни в Україні, де цивільні території зазнають безладного знищення, є "злочином проти Бога та людства". Він також вважає, що війну в Україні підживлюють "імперські інтереси" і не лише Росії.