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Папа Римський готовий відвідати Київ за однієї умови
Папа Римський Франциск заявив, що готовий поїхати до Києва, але за умови, що потім він відправиться до Москви, щоб "спробувати чимось допомогти".
Про це 11 березня він заявив у інтервʼю аргентинському виданню La Nacion.
"Я готовий поїхати до Києва. Я хочу в Київ. Але за умови виїзду до Москви. Я поїду в обидва місця або в жодне", — сказав Франциск.
Водночас він зауважив, що наразі для нього поїздка до столиці РФ є "неможливою".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Так само скептично Франциск відносить до зустрічі президента Володимира Зеленського з лідером Росії Володимиром Путіним в Ватикані. Але він не виключає, що зустріч може відбутися в майбутньому в обраному місці. Хоча Зеленський ще в жовтні підписав указ щодо неможливості проведення переговорів з Путіним.
Папа Римський також очікує першу леді України Олену Зеленську на зустріч у Ватикані, про що було домовлено раніше. Але в останню мить вона скасувала перемовини через масоване бомбардування України.
Раніше Франциск заявив, що війни, подібні до війни в Україні, де цивільні території зазнають безладного знищення, є "злочином проти Бога та людства". Він також вважає, що війну в Україні підживлюють "імперські інтереси" і не лише Росії.