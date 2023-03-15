Висловив занепокоєння: Папа Римський прокоментував події навколо Києво-Печерської лаври

Папа Римський Франциск висловив занепокоєння у зв’язку з тим, що зараз відбувається навколо Києво-Печерської лаври, та закликав поважати місця релігійного поклоніння.

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Про це пише видання politicallore.com.

Під час аудієнції, Папа Римський закликав до поваги до релігійних об'єктів.

"Я прошу сторони конфлікту поважати релігійні місця. Люди будь-якої конфесії, які присвячують себе молитві, є підтримкою для народу Божого", - сказав понтифік.

На початку січня 2023 Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської лаври, які орендувала УПЦ МП, повернули державі. Рішення ухвалила комісія, яка займалася інвентаризацією майна та оглядала будівлі.

На Різдво митрополит Православної церкви України Епіфаній провів у Лаврі перше богослужіння.

А 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" з 29 березня розірве договір про оренду будівель і майна з УПЦ МП. Відповідне попередження підписав в. о. генерального директора Нацзаповідника Олександр Рудник.

Як зауважив міністр культури України Олександр Ткаченко, залишити територію Києво-Печерської лаври мають в першу чергу її намісник Павел та керуючий справами Української православної церкви Антоній, а не рядові ченці.