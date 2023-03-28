ПЦУ создала в своей структуре Почаевскую лавру

Православная церковь Украины образовала в составе своей Тернопольской епархии религиозную организацию "Почаевская Свято-Успенская лавра", священноархимандритом которой был утвержден митрополит Тернопольский и Кременецкий Нестор.

Как говорится в сообщении ПЦУ, такое решение было принято 28 марта на заседании Священного синода ПЦУ в резиденции ее предстоятеля митрополита Епифания при Михайловском златоверхом кафедральном соборе в Киеве, в котором приняли участие девять членов.

Отмечается, что митрополит Львовский Макарий, митрополит Переяславский и Вишневский Александр и архиепископ Черновицкий и Кицманский Онуфрий отсутствовали по уважительной причине.

Согласно принятым на заседании решениям были, в частности, созданы и монастыри в Дрогобычско-Самборской и Черниговской епархиях с назначением соответствующих руководителей. Также внесены изменения в устав монастыря в Черниговской епархии в связи с изменением названия и утверждены руководители четырех монастырей в Волынской епархии.

По представлению Синодальной комиссии по канонизации святых был причислен к лику святых митрополит Киевский, Галицкий и всея Малой Руси Рафаил (Заборовский) (1676-1747).

Также Синод поддержал позицию Епифания, изложенную в обращении к братии Свято-Успенской Киево-Печерской лавры и общественности от 18 марта, призвав братию лавры к единению в лоне ПЦУ.

"Поддерживая государственное решение прекратить действие договора, по которому структуры Московского патриархата в Украине до сих пор пользовались частью комплекса Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, в то же время Синод считает необходимым подчеркнуть важность сохранения в Лавре монашеской жизни и непрерывности совершения богослужения", - говорится в сообщении.

В этой связи были подтверждены направленные ранее государству просьбы предоставить помещения Киево-Печерской лавры для монашеской жизни, богослужебной и другой религиозной деятельности именно ПЦУ.

Отметим, что Почаевская лавра, являющаяся крупнейшим православным храмовым комплексом и монастырем на западе Украины, ранее находилась в ведении Тернопольской и Кременецкой епархии Украинской православной церкви, но в ноябре 2018 года Кабинет министров передал сооружения лавры Кременец-Почаевскому государственному историко-архитектурному заповеднику, и они ныне находятся в аренде УПЦ, срок которой истекает.

В свою очередь, панее в марте Министерство культуры и информационной политики опубликовало предупреждение, согласно которому с 29 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторгает договор аренды с действующим монастырем в составе УПЦ из-за выявленных нарушений пользования, и тот должен освободить здания и сооружения лавры, которые являются государственной собственностью.

Как стало вскоре известно, на территории лавры обнаружили 36 незаконно построенных объектов. Известно, что сейчас монахи покидают ее ввиду упомянутого решения. При этом глава ПЦУ призвал тех, кто хочет все же остаться в лавре, переходить в его церковь.

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