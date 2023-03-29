В УПЦ (МП) заявили, що не будуть виселятися з Києво-Печерської лаври до завершення судового розгляду

Сьогодні, 29 березня, останній день, коли представники УПЦ МП мають залишити територію Києво-Печерської лаври, яка буде музеєм, де відбуватимуться богослужіння.

Як повідомив намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло, в УПЦ МП не мають наміру виселятися з Києво-Печерської Лаври до завершення судового розгляду.

За його словами, УПЦ МП вже звернулася до суду з вимогою оскаржити право на обитель. Позов було подано ще 23 березня, але вже третій суддя взяв самовідведення.

Як сказав в інтерв'ю радіо NV секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, Києво-Печерська лавра буде державним музейним комплексом, у якому відбуватимуться богослужіння.

"Усе, що стосується цього музейного комплексу, вирішуватиме держава, а не окремі люди, які чомусь вирішили паплюжити наші закони. Там будуть богослужіння, але за законами нашої країни, а не штучних утворень, які поза законом нашої країни були у великій кількості створені", - заявив Данілов.

Він наголосив, що "ніхто нікого за ноги витягати не буде, усе буде відпрацьовано згідно з чинним законодавством.

"УПЦ (МП) робили заяви, що не мають стосунку до Москви. Московський піп Гундяєв починає розповідати, як нам тут жити. Ми вважали, що вони мають стосунок до Бога, але з'ясовується, що вони мали стосунок до ФСБ", - сказав Данілов.

Нагадаємо, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" з 29 березня розриває договір про оренду будівель і майна з УПЦ МП. Відповідне попередження підписав в. о. генерального директора Нацзаповідника Олександр Рудник.

Міністр культури України Олександр Ткаченко зазначав, що це рішення стосується всіх приміщень, які винаймає там Церква.

Пізніше Ткаченко заявив, що залишити територію Києво-Печерської лаври мають в першу чергу її намісник Павел та керуючий справами УПЦ МП Антоній, а не рядові ченці. За його словами, очільники УПЦ МП вели незаконну забудову на території об'єкта ЮНЕСКО впродовж багатьох років. ЗМІ писали, що там виявили 36 незаконних споруд.

Раніше у Києво-Печерській лаврі розпочався процес виїзду представників УПЦ МП: ченці вивозили стільці, столи, бойлери.