ПЦУ назначила своего руководителя Киево-Печерской лавры: им стал "перебежчик"

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний благословил архимандрита Авраамия (Лотыша), входившего в духовный собор Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви, на исполнение обязанностей наместника лавры в составе ПЦУ. Как говорится в сообщении последней, это было осуществлено по просьбе самого Авраамия.

"Как член духовного собора лавры я давно почувствовал особую ответственность за судьбу нашего с вами общего дома, удела Богородицы и обители преподобных отцов. В молитве и размышлениях я провел немало времени. И совесть моя, и мой долг лаврского постриженика побуждают меня остаться в месте, где я давал обеты перед Богом", - заявил он.

По словам Авраамия, к такому решению его подтолкнула неоднозначная позиция руководства УПЦ относительно необходимости прекращения подчиненности Московскому патриархату, которая, по его мнению, и привела к нынешнему отношению к ней со стороны украинского государства.

"В течение последнего времени, особенно в эти месяцы и недели, все мы почувствовали боль и отчаяние из-за событий, которые происходят с нашей обителью. Нас до сих пор пытаются убедить, что единственной причиной этих событий является отношение государства. Однако следует честно признать – наш прежний наместник и священноначалие в лице митрополита и Синода шаг за шагом формировали печальную ситуацию, в которой мы оказались", - говорит он.

Клирик, который лишь в декабре 2021 года получил сан архимандрита, а до того был в лавре ризничим, заявил, что вместо диалога руководства со священниками имели место "закрытость и угрозы, разжигание вражды и противостояния".

"Вместо осознания необходимости правдиво, искренне и окончательно разорвать подчинение Москве, ведущей против нас войну – туманные и половинчатые решения и заявления, которые каждый толкует как желает. Вместо поисков путей единения православных и примирения – разжигание вражды и противостояния", - отметил Авраамий.

При этом он заявил, что происходящее ему видится "действием промысла Божьего и побуждением для всех нас признать новую каноническую реальность" существования в Украине поместной православной церкви в лице ПЦУ, в которую и призвал переходить братию, чтобы остаться в лавре.

"На меня недостойного священноархимандрит [Епифаний] возложил обязанность наместника лавры. Я осознаю, что принимаю не славу, а терновый венец и тяжелый крест. Но ради смирения и спасения души пришел я сюда, и потому не убегаю от креста, а с упованием на милость Божию, покровительство Богородицы и молитвы отцов печерских принимаю его", - прокомментировал Авраамий.

Напомним, что национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг с 29 марта договор аренды с действующим монастырем в составе УПЦ, из-за чего его братия должна покинуть территорию комплекса. 23 марта церковь обжаловала это решение в суде.

В свою очередь, ПЦУ еще в мае 2022 года образовала в своем составе собственный монастырь, который должен расположиться в Киево-Печерской лавре, а 1 декабря был зарегистрирован его устав. Впрочем, власти пока не предоставили ПЦУ права пользоваться помещениями лавры, к чему их продолжает призывать глава церкви Епифаний. Отметим также, что накануне в структуре ПЦУ была образована и Почаевская лавра.