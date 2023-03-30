Суд відмовився забезпечити позов УПЦ МП проти заповідника "Києво-Печерська лавра"

Господарський суд Києва відмовив у задоволенні заяви монастиря УПЦ МП про забезпечення позову проти нацзаповідника "Києво-Печерська лавра", якою Церква просила не допустити її виселення з території музейного комплексу. Про це свідчать дані відповідної ухвали суду.

УПЦ МП просила визнати недійсною односторонню відмову заповідника від договору про оренду, а також заборонити йому виселяти представників УПЦ МП із території Лаври.

Однак суд зауважив, що українське законодавство "не допускає вжиття заходів забезпечення позову, які є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо при цьому спір не вирішується по суті".

Зазначимо, що ухвала суду, оприлюднена через платформу "Опендатабот", датована 28 березня, при тому, що згідно з цією ж платформою, позовну заяву прийняли до розгляду 29 березня.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена.

Нагадаємо, що національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав із 29 березня договір оренди з діючим монастирем у складі УПЦ МП. Церква оскаржила це рішення в суді, а її представники відмовилися покидати Лавру.

30 березня ЗМІ повідомили, що представники УПЦ МП заблокували роботу комісії Мінкульту на території Києво-Печерської лаври, яка мала розпочати процес передачі майна заповідника державі. Міністр культури Олександр Ткаченко поінформував, що у звʼязку з цим було подано заяву в поліцію.

Митрополит Павло заявив, що комісію Мінкульту не допустять на територію Лаври.