Суд отказался обеспечить иск УПЦ МП против заповедника "Киево-Печерская лавра"

Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении заявления монастыря УПЦ МП об обеспечении иска против нацзаповедника Киево-Печерская лавра, которым Церковь просила не допустить ее выселения с территории музейного комплекса. Об этом свидетельствуют данные соответствующего определения суда.

УПЦ МП просила признать недействительным односторонний отказ заповедника от договора об аренде, а также запретить ему выселять представителей УПЦ МП с территории Лавры.

Однако суд подчеркнул, что украинское законодательство "не допускает принятия мер обеспечения иска, которые тождественны удовлетворению заявленных исковых требований, если при этом спор не решается по существу".

Таким образом, решение о прекращении договора нужно выполнить, и только если суд признает разрыв недействительным, УПЦ МП сможет продолжить арендовать помещения.

Отметим, что постановление суда, опубликованное через платформу "Опендатабот", датировано 28 марта, при том что согласно этой же платформе исковое заявление приняли к рассмотрению 29 марта.

Постановление вступает в законную силу с момента его подписания и может быть обжаловано.

Напомним, что национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг с 29 марта договор аренды с действующим монастырем в составе УПЦ МП. Церковь обжаловала это решение в суде, а ее представители отказались покидать Лавру.

30 марта СМИ сообщили, что представители УПЦ МП заблокировали работу комиссии Минкульта на территории Киево-Печерской лавры, которая должна была начать процесс передачи имущества заповедника государству. Министр культуры Александр Ткаченко проинформровал, что в связи с этим было подано заявление в полицию.

Митрополит Павел заявил, что комиссию Минкульта не допустят на территорию Лавры.