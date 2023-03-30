Препятствование комиссии Минкульта в Лавре: Ткаченко сообщил о подаче заявления в полицию

Комиссия по приему-передаче государственного имущества Нацзаповедника "Киево-Печерская лавра" не смогла начать свою деятельность 30 марта. По факту препятствий работе подано заявление в полицию. Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

По его словам, представители монастыря, входящие в состав комиссии, не смогли объяснить, у кого ключи от здания, которое планировалось проверить. Кроме того, многочисленные неизвестные лица препятствовали попаданию членов комиссии внутрь здания.

Ткаченко отметил, что 31 марта комиссия продолжит свою работу.

Напомним, что национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг с 29 марта договор аренды с действующим монастырем в составе УПЦ МП. Церковь обжаловала это решение в суде, а ее представители отказались покидать Лавру.

30 марта СМИ сообщили, что представители УПЦ МП заблокировали работу комиссии Минкульта на территории Киево-Печерской лавры, которая должна была начать процесс передачи имущества заповедника государству.

При этом митрополит Павел заявил, что комиссию Минкульта не допустят на территорию Лавры.

А во время общения с журналистами он пригрозил им разбитием техники и толкнул корреспондентку одного из телеканалов.