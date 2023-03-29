УПЦ запретила служение "перебежчику" в ПЦУ, назначенном ею руководить Киево-Печерской лаврой

Предстоятель Украинской православной церкви Онуфрий наложил запрет в священнослужении на архимандрита Аврамия (Лотыша), который объявил о своем переходе в Православную церковь Украины и попросил благословить его на руководство созданным в ее структуре монастырем "Киево-Печерская лавра".

"За действия, нарушающие 10-е, 11-е и 39-е правила святых апостолов, 2-е правило Антиохийского собора, указом Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия от 29 марта 2023 года архимандрит Аврамий (Лотыш) запрещается в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин", - говорится в сообщении церкви.

Запрет на бывшего, как отмечено, обитателя лавры наложен "за уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя".

Напомним, что ранее в среду Аврамий (ПЦУ использует в отношении него написание Авраамий) объявил, что перешел в ПЦУ и попросил возложить на "себя недостойного терновый венец и тяжелый крест" руководства лаврой в ее составе, что и было сделано предстоятелем церкви Епифанием.

Авраамий призвал братию лавры сделать то же самое, а свой поступок мотивировал желанием остаться в привычной обители, которую не хочет покидать из-за происходящих вокруг нее событий. Священник заявил, что на это повлияла неоднозначная позиция руководства УПЦ относительно необходимости прекращения подчиненности Московского патриархату, выражавшаяся в "закрытости и угрозах, разжигании вражды и противостояния" вместо диалога по этому вопросу.

Отметим, что национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг с 29 марта договор аренды с действующим монастырем в составе УПЦ, ввиду чего его братия должна покинуть территорию комплекса. Церковь 23 марта обжаловала это решение в суде.

В свою очередь, ПЦУ еще в мае 2022 года образовала в своем составе собственный монастырь, расположенный в Киево-Печерской лавре, а 1 декабря был зарегистрирован его устав. Впрочем, власти пока не предоставили ПЦУ права пользоваться помещениями лавры, к чему их продолжает призывать глава церкви Епифаний.