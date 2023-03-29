УПЦ заборонила служіння "перебіжчику" до ПЦУ, призначеному нею керувати Києво-Печерською лаврою

Предстоятель Української православної церкви Онуфрій наклав заборону у священнослужінні на архімандрита Аврамія (Лотиша), який оголосив про свій перехід до Православної церкви України та попросив благословити його на керівництво створеним у її структурі монастирем "Києво-Печерська лавра".

"За дії, які порушують 10-е, 11-е та 39-е правила святих апостолів, 2-е правило Антіохійського собору, указом Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія від 29 березня 2023 року архімандрит Аврамій (Лотиш) забороняється у священнослужінні без права причастя Святих Христових Таїн", - йдеться в повідомленні церкви.

Заборону на колишнього, як зазначено, насельника лаври накладено "за ухилення у розкол та грубе порушення присяги священнослужителя".

Нагадаємо, що раніше у середу Аврамій (ПЦУ використовує щодо нього написання Авраамій) оголосив, що перейшов до ПЦУ і попросив покласти на "себе недостойного терновий вінець і важкий хрест" керівництва лаврою в її складі, що й було зроблено предстоятелем церкви Епіфанієм.

Авраамій закликав братію лаври зробити те ж саме, а свій вчинок мотивував бажанням залишитися в звичній обителі, яку не хоче залишати через події, що відбуваються навколо неї. Священник заявив, що на це вплинула неоднозначна позиція керівництва УПЦ щодо необхідності розірвання відносин підлеглості з Московським патріархатом, що виражалася у "закритості та погрозах, розпалюванні ворожнечі та протистояння" замість діалогу з цього питання.

Зазначимо, що національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав з 29 березня договір оренди з діючим монастирем у складі УПЦ, через що його братія нині має покинути територію комплексу. Церква 23 березня оскаржила це рішення в суді.

В свою чергу ПЦУ ще в травні 2022 року утворила у своєму складі власний монастир, що має розташуватися в Києво-Печерській лаврі, а 1 грудня було зареєстровано його статут. Втім, влада поки не надала ПЦУ права користуватися приміщеннями лаври, до чого її продовжує закликати очільник церкви Епіфаній.