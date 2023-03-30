Представители УПЦ МП блокируют работу комиссии Минкульта на территории Киево-Печерской лавры: что происходит (ВИДЕО)

Представители УПЦ МП блокируют первый день работы комиссии Минкульта на территории Киево-Печерской лавры, которая должна была начать процесс передачи имущества заповедника государству.

Об этом сообщает агентство УНИАН.

Как известно, 30 марта священники УПЦ МП проводили в лавре богослужение. В тоже время туда прибыла комиссия по оценке оставленного УПЦ МП госимущества.

Представительница комиссии заявила, что дверь в храм закрыта.

"Будем делать внешнее обследование, составлять акты в рамках закона. У нас три месяца на эту деятельность, но сегодня первый день. Я так понимаю, так нас "благословляют", - рассказала директор департамента культурного наследия Минкульта Марианна Томин.

Всего сегодня комиссия должна обследовать два здания на территории комплекса.

В свою очередь, митрополит Павел заявил, что комиссию Минкульта не допустят на территорию Лавры.

Также СМИ заметили на территории лавры кортеж Онуфрия.

Напомним, что национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг с 29 марта договор аренды с действующим монастырем в составе УПЦ. Церковь 23 марта обжаловала это решение в суде. Известно, что в последние дни из лавры вывозилось имущество. Представители власти настаивают на необходимости братии покинуть территорию комплекса и выражают уверенность, что это произойдет мирно и спокойно, однако неоднозначная позиция представителей самой церкви не позволяет утверждать о таких намерениях последних.

В свою очередь, на Киево-Печерскую лавру, а также и на Почаевскую лавру, также арендованную УПЦ, претендует Православная церковь Украины, образованная в январе 2019 года из распущенных УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и некоторых общин УПЦ, которая в свою очередь имеет права широкой автономии в составе Русской православной церкви.

РПЦ, а с ней и УПЦ не признают каноничности ПЦУ, поскольку не признают решение Константинопольского патриархата об отмене перехода в 1686 году Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, и соответственно, объявление Украины канонической территорией Константинопольской ПЦ с дальнейшим предоставлением новосозданной ПЦУ томоса об автокефалии.

В свою очередь ПЦУ не признает Украину как каноническую территорию УПЦ в составе РПЦ, то есть фактически отказывает той в праве на существование. Украинская власть же, публично поддерживая ПЦУ, прямых действий по делегитимизации УПЦ пока не предпринимает.

В мае 2022 года ПЦУ образовала в своем составе собственный монастырь, который должен располагаться в Киево-Печерской лавре, а 1 декабря был зарегистрирован его устав. Впрочем, власти пока не предоставили ПЦУ права пользоваться помещениями лавры, к чему их продолжает призывать глава церкви Епифаний.

29 марта было объявлено, что исполняющим обязанности руководителя лавры в составе ПЦУ будет архимандрит Авраамий, решивший перейти в эту структуре из УПЦ из-за недовольства позицией последней о неразрыве всех отношений подчиненности с Московским патриархатом и из-за своего желания остаться в лавре, несмотря ни на что. Предстоятель УПЦ Онуфрий ввиду этого запретил ему служение.