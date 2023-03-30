События в Лавре. Полиция открыла дело касательно препятствования работе журналистов

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту препятствования журналистской деятельности на территории Киево-Печерской лавры. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киеве.

Представители СМИ обратились с заявлением о том, что во время съемки сюжета один из священнослужителей Киево-Печерской лавры повредил оборудование оператора.

В связи с этим правоохранители возбудили дело по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, что национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг с 29 марта договор аренды с действующим монастырем в составе УПЦ МП. Церковь обжаловала это решение в суде, а ее представители отказались покидать Лавру.

30 марта СМИ сообщили, что представители УПЦ МП заблокировали работу комиссии Минкульта на территории Киево-Печерской лавры, которая должна была начать процесс передачи имущества заповедника государству. Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что в связи с этим было подано заявление в полицию.

Митрополит Павел заявил, что комиссию Минкульта не допустят на территорию Лавры. А во время общения с журналистами он пригрозил им разбитием техники и толкнул корреспондентку одного из телеканалов.

В свою очередь "Суспільне" сообщало, что другой священник мешал работать съемочной группе СМИ, сорвал крепление на камере оператора и также толкнул корреспондентку.

Кроме того, журналист Ян Доброносов рассказал, что один из представителей УПЦ МП порвал его провод для зарядки.