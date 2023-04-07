Зеленский провел заседание Ставки: обсуждали формирование новых бригад

Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, где рассматривался вопрос формирования и укомплектования вооружением новых бригад.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный проинформировал участников об оперативной обстановке на основных направлениях фронта.

Командующий Сухопутными войсками, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский, командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский, командующий ОСУВ "Север" Сергей Наев и командующий ОСУВ "Одесса" Эдуард Москалев доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах зон их ответственности.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов докладывал о возможных действиях врага в ближайший период.

Также члены Ставки рассмотрели ход формирования и укомплектования вооружением новых бригад, было уделено внимание уровню подготовки личного состава.

Участники заседания остановились на мероприятиях по предотвращению утечки информации о планах сил обороны Украины.

Напомним, ранее газета The New York Times написала, что засекреченные военные документы, подробно описывающие секретные планы США и НАТО по развитию украинской армии накануне запланированного контрнаступления, были размещены в Telegram и Twitter. В ОП и ГУР считают эту информацию фейком России.