Зеленский провел заседание Ставки: говорили о возможных шагах РФ и обеспечении ВСУ снарядами

Президент Украины Владимир Зеленский 11 апреля провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

На заседании был заслушан доклад об обстановке на передовой и ситуации на участках фронта, которые находятся в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск.

Руководство разведки сообщило о возможных действиях государства-агрессора РФ в ближайшей перспективе.

Кроме того, участники заседания проанализировали состояние снабжения подразделений боеприпасами.

Также было продолжено рассмотрение вопроса по комплектованию личным составом, вооружением и военной техникой созданных бригад сил обороны.

Члены Ставки рассматривали и вопросы повышения эффективности системы управления и взаимодействия разных группировок украинских военных при выполнении боевых задач.

Напомним, о предыдущем заседании Ставки верховного главнокомандующего сообщалось 7 апреля. На нем говорилось, в частности, о формировании и укомплектовании вооружением новых бригад.